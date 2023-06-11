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Экс-депутат Рады Кива назвал катастрофу на Каховской ГЭС первым этапом реализации Зеленским плана по уничтожению Украины

Экс-депутат Рады Кива назвал катастрофу на Каховской ГЭС первым этапом реализации Зеленским плана по уничтожению Украины

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива назвал произошедшую некоторое время назад катастрофу на Каховской гидроэлектростанции первым этапом реализации президентом Владимиром Зеленским плана по уничтожению Украины.

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