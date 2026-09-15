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ТАСС

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Глава GFCN: Украина и Британия ведут информационную агрессию против России

Глава GFCN: Украина и Британия ведут информационную агрессию против России

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Украина и Великобритания ведут агрессивную информационную войну в отношении России, используя для этого специальные институты и психологическое давление на население.

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