МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Украина и Великобритания ведут агрессивную информационную войну в отношении России, используя для этого специальные институты и психологическое давление на население.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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