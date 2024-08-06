Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Старшая дочь сказала родителям, что им следовало думать, прежде чем заводить еще детей

Старшая дочь сказала родителям, что им следовало думать, прежде чем заводить еще детей

В конце концов, нам всем приходится взрослеть. Но некоторым - гораздо раньше, чем другим. На прошлой неделе 15-летняя девочка обратилась в соцсеть, чтобы выразить свое разочарование из-за того, что ей фактически приходится воспитывать троих младших братьев и сестру, пока родители сосредоточены на работе.

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