Все начинается с кашля: загадочная болезнь, которая уносит жизнь питомца всего за сутки

Сегодня от большинства известных вирусных заболеваний питомцев спасает вакцинация. Вирус бешенства, парвовирусный энтерит (поражение органов пищеварения и сердечной мышцы), чума, аденовирусный гепатит — все эти страшные болезни можно предотвратить, если вовремя сделать прививки.
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