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ФАС и Минсельхоз контролируют поставки топлива для аграриев

ФАС и Минсельхоз контролируют поставки топлива для аграриев

В Министерстве сельского хозяйства заявляют, что серьёзных перебоев с горюче-смазочными материалами для аграриев нет — вопрос остаётся на постоянном контроле, подчеркнула министр Оксана Лут.

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