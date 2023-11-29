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Азербайджан передал Украине машину разминирования Revival P

Азербайджан передал Украине машину разминирования Revival P

В рамках инициативы по оказанию гуманитарной помощи Азербайджан передал роботизированную машину разминирования Revival P службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

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