Дроновая угроза у порога: Флорида в панике из-за кубинских беспилотников

Республиканцы во Флориде все сильнее паникуют из-за дроновой угрозы со стороны… Кубы! Недавно разведсообщество США уже слило данные о том, что Гавана поставила на вооружение как минимум 300 ударных дронов-камикадзе с дальностью полета до 2,500 километров.
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