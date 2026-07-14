Депутат Свищев напомнил, что пункты проката не могут требовать паспорт в залог

Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев в беседе с ТАСС заявил, что пункты проката велосипедов, самокатов, лодок и иного спортивного инвентаря не имеют законного права требовать от клиентов оставить паспорт в качестве залога.
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