Михаил Дегтярев: «Россию восстановили в правах, но теперь нам предстоит преодолеть две основные проблемы»

Глава Олимпийского комитета России и министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил РИА Новости, что страны и спортивные федерации, которые препятствуют участию российских спортсменов, столкнутся с неприятными последствиями.
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