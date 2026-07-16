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Спорт Уик-Энд

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Михаил Дегтярев: «Россию восстановили в правах, но теперь нам предстоит преодолеть две основные проблемы»

Михаил Дегтярев: «Россию восстановили в правах, но теперь нам предстоит преодолеть две основные проблемы»

Глава Олимпийского комитета России и министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил РИА Новости, что страны и спортивные федерации, которые препятствуют участию российских спортсменов, столкнутся с неприятными последствиями.

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