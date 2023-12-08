И опять стрельба в школе

Халида Мендыбаева

А где им учиться доброму, вечному? Родители заняты подработками, школа не учит и не воспитывает, по ТВ стрелялки, которые не внушают уважения к жизни. Сейчас посмотрят новый сериал про отморозков 90-ых, и начнётся следующая серия убийств школьников, но уже в жизни... Мы даже слова такого "буллинг" не знали...