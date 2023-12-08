Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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И опять стрельба в школе

И опять стрельба в школе

Безумно жаль, но это опять случилось. Ученица гимназии № 5 в Брянске утром 7 декабря открыла стрельбу по одноклассникам.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Сейчас ходишь по улицам, и видишь...Сейчас девки стали какие- то прямо безумные и хуже  мальчишек-хулиганов...
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14 час.
Халида Мендыбаева
А где им учиться доброму, вечному? Родители заняты подработками, школа не учит и не воспитывает, по ТВ стрелялки, которые не внушают уважения к жизни. Сейчас посмотрят новый сериал про отморозков 90-ых, и начнётся следующая серия убийств школьников, но уже в жизни... Мы даже слова такого &quot;буллинг&quot; не знали...
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13 час.
Н
Наталья
Расскажите, а как противостоять оружию безоружному учителю?  А нормальных зарплат НЕ БУДЕТ! И учителей скоро не будет в школах. Денег нет, но вы держитесь.
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12 час.

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