«Аферистов много»: Валерия предупредила женщин об опасностях сайтов знакомств

Певица Валерия раскрыла свое отношение к поиску партнера через сайты знакомств. У нее последние два десятка лет нет необходимости пользоваться такими платформами, однако она уверена — ничего хорошего одинокий человек там, скорее всего, не найдет.
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