ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 08.12.2022 утро

Российские войска освободили Яковлевку, открыв для себя прямую дорогу на Соледар с северо-востока Фото носит иллюстрационный характер Российские войска продолжают сжимать оперативные тиски вокруг группировки противника в Соледаре и Артёмовске.
Российские войска освободили Яковлевку, открыв для себя прямую дорогу на Соледар с северо-востока Фото носит иллюстрационный характер Российские войска продолжают сжимать оперативные тиски вокруг группировки противника в Соледаре и Артёмовске.
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