Человеческие кости и мужские трусы нашли в придорожной канаве в Отрадном

Останки человека забрали в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Коммунальщики во время очистки придорожной канавы в городе Отрадном Ленобласти сделали страшную находку, рассказал НЕВСКИМ НОВОСТЯМ источник в правоохранительных органах.
Останки человека забрали в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Коммунальщики во время очистки придорожной канавы в городе Отрадном Ленобласти сделали страшную находку, рассказал НЕВСКИМ НОВОСТЯМ источник в правоохранительных органах.
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