Аналитик Баженов связал снижение цен на бензин с фактором сезонности

На текущем изменении цен на бензин сказался фактор сезонности. Падение спроса на топливо в декабре вызвало снижение оптовых цен, сообщил аналитик центра Независимого топливного союза Григорий Баженов в беседе с Pravda.
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