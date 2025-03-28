Директор NVIDIA заявляет, что внедрение транзисторов со всесторонним затвором может дать 20% прирост производительностиГлава Nvidia, Дженсен Хуанг, во время интервью на GTC заявил, что новые технологии, основанные на транзисторах gate-all-around (GAA), могут обеспечить 20% прирост производительности процессоров компании, как сообщает EE Times.
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