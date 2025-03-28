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Директор NVIDIA заявляет, что внедрение транзисторов со всесторонним затвором ...

Директор NVIDIA заявляет, что внедрение транзисторов со всесторонним затвором ...

Директор NVIDIA заявляет, что внедрение транзисторов со всесторонним затвором может дать 20% прирост производительностиГлава Nvidia, Дженсен Хуанг, во время интервью на GTC заявил, что новые технологии, основанные на транзисторах gate-all-around (GAA), могут обеспечить 20% прирост производительности процессоров компании, как сообщает EE Times.

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