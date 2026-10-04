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ИА Регнум

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Сейсмологи зафиксировали на Камчатке более 60 землетрясений за неделю

Сейсмологи зафиксировали на Камчатке более 60 землетрясений за неделю

Сейсмологи зафиксировали 62 землетрясения за неделю на Камчатке, часть из них — ощутимые, интенсивностью до четырех баллов.

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