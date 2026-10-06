Проба 2
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Проба 2

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20+ историй про уборку, которая обернулась находками, курьезами и семейными воспоминаниями

20+ историй про уборку, которая обернулась находками, курьезами и семейными воспоминаниями

Уборка дома редко кажется занятием, от которого ждешь захватывающей истории. Берешь пылесос, открываешь шкаф, начинаешь разбирать старые коробки — и рассчитываешь лишь на порядок.

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