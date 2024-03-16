«Сильвестр»: тайна гибели самого опасного бандита России

В середине 1970-х простого парня Серегу из новгородской деревеньки Клин забрали в армию. Отслужив, он решил не возвращаться в родной колхоз, где до этого работал трактористом, а попытать счастья в столице.
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