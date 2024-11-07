В Госдуме прорабатывают законопроект, касающийся иностранных агентов и запрета на их выплаты по авторским и смежным правам.
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В Госдуме прорабатывают законопроект, касающийся иностранных агентов и запрета на их выплаты по авторским и смежным правам.