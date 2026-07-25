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В списке безвизовых для россиян стран нашлись важные нюансы

В списке безвизовых для россиян стран нашлись важные нюансы

Туристические форумы всколыхнула новость: с 1 ноября Черногория отменяет безвизовый режим с Россией – теперь дата известна официально, и для отдыха на любимых курортах Адриатики придется оформлять «шенген» .

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