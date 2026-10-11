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Орелtimes

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Орловцам обещают тёплый понедельник и дожди к среде

Орловцам обещают тёплый понедельник и дожди к среде

В Орловской области начало недели будет погожим, однако уже к среде синоптики прогнозируют дожди и похолодание.

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