Ангола отменила визы для туристов из России

Власти Анголы ввели безвизовый режим граждан России, которые едут в страну в качестве туристов. Решение руководства республики вступило в силу ещё 29 сентября, документ подписал президент Анголы Жоау Лоуренсу.
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