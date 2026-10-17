Российскую спортивную медицину ждёт заметное расширение кадрового состава. К 2036 году в государственных медицинских учреждениях планируют довести число врачей этой специализации как минимум до 2,5 тысячи.
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