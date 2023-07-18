В Забайкалье увеличат расходы на переселение из аварийного жилья

В ходе обсуждения изменений в бюджете Забайкальского края в Заксобрании глава регионального Минфина Вера Антропова заявила, что на переселение из аварийного жилья будет дополнительно выделено около 700 миллионов рублей, передает корреспондент ZAB.
В ходе обсуждения изменений в бюджете Забайкальского края в Заксобрании глава регионального Минфина Вера Антропова заявила, что на переселение из аварийного жилья будет дополнительно выделено около 700 миллионов рублей, передает корреспондент ZAB.
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