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В Забайкалье увеличат расходы на переселение из аварийного жилья

В Забайкалье увеличат расходы на переселение из аварийного жилья

В ходе обсуждения изменений в бюджете Забайкальского края в Заксобрании глава регионального Минфина Вера Антропова заявила, что на переселение из аварийного жилья будет дополнительно выделено около 700 миллионов рублей, передает корреспондент ZAB.

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