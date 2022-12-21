Кузнецов Станислав Константинович — биография главы службы безопасности Сбербанка

Содержание: Военная карьера Работа в министерстве Глава службы безопасности Сбербанка Последние новости Кузнецов Станислав Константинович – зампред правления Сбербанка, сумевший построить одну из самых надежных систем защиты от киберпреступников.
Содержание: Военная карьера Работа в министерстве Глава службы безопасности Сбербанка Последние новости Кузнецов Станислав Константинович – зампред правления Сбербанка, сумевший построить одну из самых надежных систем защиты от киберпреступников.
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