Прогноз погоды в Крыму на субботу.• Симферополь: +11°, пасмурно• Севастополь: +11°, дождь• Ялта: +12°, дождь• Алушта: +12°, дождь• Евпатория: +10°, дождь• Саки: +10°, дождь• Бахчисарай: +12°, дождь• Джанкой: +12°, дождь• Судак: +10°, дождь• Феодосия: +10°, дождь• Керчь:.
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