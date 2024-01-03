Правительство Китая уволило чиновника после того, как новые видеоигровые ог...

Правительство Китая уволило чиновника после того, как новые видеоигровые ограничения вызвали многомиллиардные потериКитай снял с должности чиновника в правительственном органе, контролирующем работу прессы и изданий, сообщило издание Reuters со ссылкой на свои источники, осведомленных в этом вопросе, через несколько дней после того, как акции китайских игровых компаний… источник.