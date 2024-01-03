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Правительство Китая уволило чиновника после того, как новые видеоигровые ог...

Правительство Китая уволило чиновника после того, как новые видеоигровые ог...

Правительство Китая уволило чиновника после того, как новые видеоигровые ограничения вызвали многомиллиардные потериКитай снял с должности чиновника в правительственном органе, контролирующем работу прессы и изданий, сообщило издание Reuters со ссылкой на свои источники, осведомленных в этом вопросе, через несколько дней после того, как акции китайских игровых компаний… источник.

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