В Смоленске сотрудники полиции пресекли незаконный оборот этилового спирта и спиртосодержащей продукции

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о том, что неработающий житель Смоленска 1967 года рождения может быть причастен к незаконному обороту этилового спирта и спиртосодержащей продукции.