Человек очень сильно пил, был алкоголиком. «Реформы» 90-х в России делали в спиртовых парах.

Сегодня вспоминают 30-летие начала гайдаровских реформ, т.н. «отпускных цен». Похоже, кроме «шоковой терапии» у Гайдара больше не было рецептов реформирования страны.
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