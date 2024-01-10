В Новогодние праздники крымчане меньше обращались к врачам с травмами

В Новый год крымчане меньше обращались к врачам с травмами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил главный внештатный травматолог-ортопед министерства здравоохранения Республики Крым Павел Федуличев.
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