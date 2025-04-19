От медицины до науки: эксперт рассказал, где пенсионеры востребованы на рынке труда

Член Центрального Совета Независимого профсоюза «Новый Труд» Анатолий Баранов рассказал агентству «Прайм», что пенсионеры востребованы в тех отраслях, где система подготовки кадров не справляется с запросами по количеству и качеству специалистов.
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