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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел заседание Совета глав

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел заседание Совета глав

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел заседание Совета глав. Основные вопросы повестки - помощь подшефному Волновахскому муниципальному округу, внедрение новых подходов к озеленению, экономия энергоносителей.

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