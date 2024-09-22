Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Что такое «победа Украины» и каковы ее параметры? Киев и Запад по-разному смотрят на этот вопрос

Что такое «победа Украины» и каковы ее параметры? Киев и Запад по-разному смотрят на этот вопрос

Позиционируемый в качестве «эксперта по безопасности» обозреватель The Sunday Times Марк Галеотти в своей свежей статье для этого британского издания размышляет на актуальную нынче тему, суть которой вынесена в заголовок: «У Украины есть план победы — но что означает победа?» По мнению автора,, взгляды на победу у Киева и Запада могут различаться.

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