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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ландескуг сделал 6 силовых приемов в первом матче в НХЛ с 2022 года. Форвард «Колорадо» сыграл в 3-й игре с «Далласом»

Нападающий «Колорадо» принял участие в третьем матче серии Кубка Стэнли против «Далласа» (1:2 ОТ, 1-2).

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