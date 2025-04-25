Александр Прудник: «Символ Победы носит внутренний российский характер»

«Память о Великой Победе является базовой идеологической платформой для современного общества России», — считает старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник, размышляя о том, что необходимо сделать для защиты исторической правды и сохранения духовного единства нашего народа.
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