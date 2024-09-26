Лайфхаки от поваров, которые не зря получили свой диплом

С нами не соскучишься!

Чтобы готовить с удовольствием, не обязательно быть кулинарным гуру или ярым фанатом кухни. Иногда достаточно лишь знать некоторые хитрости, которые помогают ускорить и упростить процесс приготовления вкусного блюда.