Лайфхаки от поваров, которые не зря получили свой диплом

Чтобы готовить с удовольствием, не обязательно быть кулинарным гуру или ярым фанатом кухни. Иногда достаточно лишь знать некоторые хитрости, которые помогают ускорить и упростить процесс приготовления вкусного блюда.
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