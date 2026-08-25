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С 1 сентября изменится порядок оформления актов приемки работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД

С 1 сентября изменится порядок оформления актов приемки работ по содержанию и ремонту общего имущества МКД

Федеральным законом от 29.12.2025 № 529-ФЗ (далее — Закон № 529-ФЗ) внесены изменения в статью 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее — ЖК РФ), в том числе определено, что порядок и сроки оформления актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее — акты приемки) устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно -правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

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