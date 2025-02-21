После пропущенной церемонии BAFTA: стали известны дата и место предстоящего появления Кейт Миддлтон

Принцесса и принц посетят дорогие их сердцу места. Кейт Миддлтон и принц Уильям посетят вместе Уэльс LEGION-MEDIAФанаты Кейт Миддлтон получат некоторое утешение после разочарования, которое им пришлось испытать из-за того, что она, против их ожиданий, пропустила в этом году свое уже ставшее традиционным появление на церемонии BAFTA.