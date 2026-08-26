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FiNE NEWS

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Небензя оценил текущую ситуацию в секторе Газа как катастрофическую

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности, посвящённом ситуации на Ближнем Востоке, и охарактеризовал положение в секторе Газа как катастрофическое.

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