Небензя оценил текущую ситуацию в секторе Газа как катастрофическую

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности, посвящённом ситуации на Ближнем Востоке, и охарактеризовал положение в секторе Газа как катастрофическое.
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