Стоматолог Кравец: перед анестезией важно сообщить врачу об аллергии

Врач-стоматолог, ассистент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Института стоматологии Пироговского университета Алексей Кравец рассказал, что при подозрении на аллергию к анестетику перед лечением необходимо оценить аллергологический анамнез пациента.