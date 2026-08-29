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Стоматолог Кравец: перед анестезией важно сообщить врачу об аллергии

Стоматолог Кравец: перед анестезией важно сообщить врачу об аллергии

Врач-стоматолог, ассистент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Института стоматологии Пироговского университета Алексей Кравец рассказал, что при подозрении на аллергию к анестетику перед лечением необходимо оценить аллергологический анамнез пациента.

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