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В Пентагоне подтвердили, что США продолжают диалог с Украиной о средствах ПВО

В Пентагоне подтвердили, что США продолжают диалог с Украиной о средствах ПВО

Вашингтон и Киев продолжают вести диалог о средствах противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил высокопоставленный представитель Министерства обороны США.

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