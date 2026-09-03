Песков ответил на призыв США "держаться подальше от Ирана"

Кремль заявил о праве России на собственные партнёрские отношения.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на заявление главы американского Минфина Скотта Бернса, который призвал Москву "держаться подальше от Ирана".
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