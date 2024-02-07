Пигментные пятна на коже — что это такое, и можно ли их убрать

В чем заключается их опасность, узнаем у нашего специалиста.фото: freepik.com--> Гиперпигментация — это распространённое, обычно безвредное состояние, при котором участки кожи становятся темнее по цвету, чем нормальная кожа.
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