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Пигментные пятна на коже — что это такое, и можно ли их убрать

Пигментные пятна на коже — что это такое, и можно ли их убрать

В чем заключается их опасность, узнаем у нашего специалиста.фото: freepik.com--> Гиперпигментация — это распространённое, обычно безвредное состояние, при котором участки кожи становятся темнее по цвету, чем нормальная кожа.

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