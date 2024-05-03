Ошибка Дугина

В целом я согласна с автором. Но есть нюансы... и один из них: Дугин - ни какой не философ.

Igor

У нас много плюсов - нас не так много,и не так мало.Прокормить себя реально,голод нам не грозит,мы достаточно сильны - воевать с нами по-полной достаточно опасно,ресурсов у нас достаточно.Есть отставание в технологиях,но это не смертельно.Но производить абсолютно всё очень затратно.Поэтому футболки и труселя должен шить кто-то там,кого много и все хотят есть.