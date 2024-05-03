Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Boris Voronin
    Хохляндия сегодня это поколение зомбированных психопатов в мозгах которых засела мысль о превосходстве их дебильной н...Да прибудут с вам...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    👍👍👍Пентагон не может...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    АФтар хитро...опый деятель с двойным дном. Тут же обосрал Иран, который четко сказал когда будет бить , куда и просто...Пентагон не может...

Ошибка Дугина

Ошибка Дугина

Нельзя сказать, что я с замиранием сердца готовился послушать, что сказал Александр Дугин Такеру Карлсону.

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Комментарии
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Катерина
В  целом я  согласна  с  автором.  Но  есть  нюансы...  и один  из  них:  Дугин  -  ни какой  не  философ.
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16 час.
Igor
У нас много плюсов - нас не так много,и не так мало.Прокормить себя реально,голод нам не грозит,мы достаточно сильны - воевать с нами по-полной достаточно опасно,ресурсов у нас достаточно.Есть отставание в технологиях,но это не смертельно.Но производить абсолютно всё очень затратно.Поэтому футболки и труселя должен шить кто-то там,кого много и все хотят есть.
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9 час.
Boris Max
Дугин латентный предатель... жаль его дочь за него пострадала.
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9 час.

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