Нельзя сказать, что я с замиранием сердца готовился послушать, что сказал Александр Дугин Такеру Карлсону.
Ошибка Дугина
Комментарии
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Катерина
В целом я согласна с автором. Но есть нюансы... и один из них: Дугин - ни какой не философ.
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16 час.
Igor
У нас много плюсов - нас не так много,и не так мало.Прокормить себя реально,голод нам не грозит,мы достаточно сильны - воевать с нами по-полной достаточно опасно,ресурсов у нас достаточно.Есть отставание в технологиях,но это не смертельно.Но производить абсолютно всё очень затратно.Поэтому футболки и труселя должен шить кто-то там,кого много и все хотят есть.
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9 час.
Boris Max
Дугин латентный предатель... жаль его дочь за него пострадала.
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9 час.
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