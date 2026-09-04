Блогер Юля Коваль призвала воспитывать в сыновьях галантность

Звезда «Орла и решки» и блогер Юля Коваль рассказала о воспитании 11-летнего сына Тимофея во втором выпуске шоу «Ой, мамочки» в .
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