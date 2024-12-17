Росстат: число россиян, отчаявшихся найти работу, снизилось до минимума почти за 20 лет

Количество таких граждан в сентябре составило 183 тысячи Количество россиян, которые отчаялись найти работу, в сентябре сократилось до наименьшего значения за почти 20 лет, выяснило РИА Новости по данным Росстата.
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