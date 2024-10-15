Личность солдата США из подбитого под Курском БТР Stryker установили

Факт появления военнослужащих из Соединенных Штатов в Курской области может быть установлен. Информацию об одном из них — солдате, который был с в составе экипажа БТР Stryker, подбитого российскими морскими пехотинцами Черноморского флота — удалось найти в сети, заявил военный корреспондент Борис Рожин в Telegram-канале.