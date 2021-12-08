Закон и Порядок

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Сопротивляться паразитам всегда нужно до последнего

Сопротивляться паразитам всегда нужно до последнего

Предложил одному, как бы, очень активному гражданину выступить совместно, а он ответил, что уже писал много заявлений в прокуратуру и в суды, и заявления ему готовили бывшие прокуроры, а всё равно – на все его заявления были получены только отписки.

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