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Аргументы и Факты

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Пропавшую девочку нашли в доме учителя через 263 дня после исчезновения

Пропавшую девочку нашли в доме учителя через 263 дня после исчезновения

Пропавшую без вести 16-летнюю девочку нашли живой спустя 263 дня после исчезновения. Подросток находился в доме бывшего учителя в Спрингфилде, штат Огайо, следует из судебных протоколов.

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