Танк LT vz.38: почему немцы захватывали СССР на чешской бронетехнике

Когда речь заходит о танках вермахта, в памяти обычно всплывают угловатые «Тигры» и «Пантеры». Но в первые, самые успешные годы Второй мировой войны значительная часть немецких бронетанковых сил состояла из машин, которые даже близко не были немецкими.
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