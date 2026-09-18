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Русская Семёрка

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Танк LT vz.38: почему немцы захватывали СССР на чешской бронетехнике

Когда речь заходит о танках вермахта, в памяти обычно всплывают угловатые «Тигры» и «Пантеры». Но в первые, самые успешные годы Второй мировой войны значительная часть немецких бронетанковых сил состояла из машин, которые даже близко не были немецкими.

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